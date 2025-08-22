Das deutsche Team zeigte rund eine Woche vor EM-Beginn aber noch einige Schwächen. Bester deutscher Werfer war Schröder mit 24 Punkten. Am Samstag geht es bei der Generalprobe in Köln erneut gegen Spanien.
Bundestrainer Alex Mumbru konnte zu Beginn seine stärkste Formation aufbieten. Der Spanier setzte in der Arena von Madrid anfangs auf Schröder, Andreas Obst, Wagner, Johannes Voigtmann und Daniel Theis.
Die EM beginnt für die deutsche Mannschaft am 27. August im finnischen Tampere gegen Montenegro.
Diese Nachricht wurde am 22.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.