Die dritte Medaille innerhalb von drei Jahren hat das deutsche Team, nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023, bereits sicher. Deutschland hatte sich im Halbfinale gegen Finnland durchgesetzt, die Türkei gegen Griechenland.
Bundespräsident Steinmeier bei Basketball-EM-Finale in Riga
Wie das Bundespräsidialamt mitteilt, wird Bundespräsident Steinmeier beim EM-Finale in Riga dabei sein. Auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Schenderlein (CDU), kommt für das Endspiel nach Lettland, wie Deutsche Presse-Agentur und SID berichten.
