Riga
Deutsche Basketballer spielen heute im EM-Finale gegen die Türkei

Im Finale der Basketball-Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft am Abend auf die Türkei. Für den amtierenden Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder geht es im Endspiel im lettischen Riga um den zweiten EM-Titel nach 1993.

    Dennis Schröder beim Korbleger gegen Aleksej Nikolic aus Slowenien
    Dennis Schröder im EM-Viertelfinale gegen Slowenien. (Matthias Stickel / dpa)
    Die dritte Medaille innerhalb von drei Jahren hat das deutsche Team, nach EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023, bereits sicher. Deutschland hatte sich im Halbfinale gegen Finnland durchgesetzt, die Türkei gegen Griechenland.

    Bundespräsident Steinmeier bei Basketball-EM-Finale in Riga

    Wie das Bundespräsidialamt mitteilt, wird Bundespräsident Steinmeier beim EM-Finale in Riga dabei sein. Auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Schenderlein (CDU), kommt für das Endspiel nach Lettland, wie Deutsche Presse-Agentur und SID berichten.
    Diese Nachricht wurde am 14.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.