Es ist die vierte EM-Medaille nach 1993 (Gold), 2005 (Silber) sowie 2022 (Bronze) für eine Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) und das dritte Edelmetall für die goldene Generation um Schröder. Lediglich bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 war das DBB-Team zuletzt leer ausgegangen.

Wie schon bei der WM stürmte die deutsche Mannschaft auch diesmal mit neun Siegen aus neun Spielen zum Titel. Gleichzeitig Welt- und Europameister waren zuvor nur die Sowjetunion, Jugoslawien sowie Spanien gewesen. So hatte Bundestrainer Àlex Mumbrú als Spieler mit den Spaniern 2006 WM- und 2009 EM-Gold gewonnen.

