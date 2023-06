Am Donnerstag beginnt in Slowenien die EM der Frauen. (www.imago-images.de)

Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis siegte in Pordenone gegen Gastgeber Italien mit 70:65. Am Donnerstag beginnt die Europameisterschaft in Slowenien. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes auf Mitfavorit Frankreich, Gastgeber Slowenien und Großbritannien.

