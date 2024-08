Olympische Spiele

Die deutschen Basketballerinen gewannen bei Olympia ihr Spiel gegen Japan und stehen vorzeitig im Viertelfinale. (Michael Conroy / AP / Michael Conroy)

Damit sicherte sich wie schon zuvor die Herren das Ticket für die K.-o.-Runde in Paris. Mit 33 Punkten war Sabally von den Dallas Wings die überragende Spielerin in der deutschen Mannschaft. Auf deren Schwester Nyara Sabally musste die Auswahl wegen einer leichten Gehirnerschütterung verzichten. Im letzten Gruppenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Topfavorit USA.

