Weltklimagipfel

Die Klimasonderbeauftragte der Bundesregierung, Morgan (AP / Rafiq Maqbool)

Die Präsidentschaft müsse sich für ambitionierte Beschlüsse in allen Bereichen einsetzen, sagte Morgan am Rande des Treffens. Mehr Tempo sei vor allem bei den Verhandlungen zur Senkung klimaschädlicher Treibhausgase nötig.

Die 29. UNO-Klimakonferenz endet offiziell am Freitag. Neben den nächsten Schritten im Klimaschutz müssen sich die Staaten auf ein neues Ziel für die Unterstützung finanzschwacher Länder einigen. Entwicklungsländer fordern deutlich mehr Geld als die bisher von den Industriestaaten versprochenen 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Die Bundesregierung sagte unterdessen in Baku weitere 60 Millionen Euro für den internationalen Fonds zur Anpassung an die Folgen der Erderwärmung zu.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.