Nach Havarie vor Rügen

Der Tanker "Eventin" liegt vor Rügen auf der Reede Sassnitz. (dpa / Stefan Sauer)

Medienberichten zufolge bat der Kapitän um die Erlaubnis zum Auslaufen, nachdem die Hauptmaschine des Schiffes inzwischen wieder funktioniere. Nach Angaben der Generalzolldirektion Hamburg und des Bundesverkehrsministeriums laufen aber noch technische Untersuchungen zur Seetüchtigkeit. Außerdem prüfe der Zoll, ob die fast 100.000 Tonnen Öl an Bord aus Russland stammen. Dies wäre ein Verstoß gegen das Öl-Embargo, das die EU wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine verhängt hat.

Die "Eventin" trieb vergangene Woche nach einem Stromausfall an Bord stundenlang manövrierunfähig in der Ostsee. Deutsche Einsatzkräfte schleppten den Tanker am Wochenende vor den Stadthafen von Sassnitz. Dort liegt er jetzt vor Anker.

