(Symbolbild) (imago images / Stefan Trappe)

Völlig anders ist dagegen die Haltung in Nigeria und Indonesien - dort halten 96 beziehungsweise 93 Prozent der Bevölkerung gleichgeschlechtliche Beziehungen für inakzeptabel. Das ist das Ergebnis einer veröffentlichten Studie des Washingtoner Pew Research Centers, das moralische Einstellungen in 25 Ländern verschiedener Kontinente untersucht hat.

Bemerkenswert tolerant bei Affären

Bemerkenswert tolerant schneidet die Bundesrepublik auch ab, wenn es um außereheliche Affären geht. Während es in den USA 90 Prozent der Befragten für moralisch falsch erachten, wenn Verheiratete eine Affäre haben, sind es in Deutschland lediglich 55 Prozent. Ein Wert, der nur in Frankreich (53 Prozent) unterschritten wird.

In Sachen Abtreibung zählt die deutsche Gesellschaft laut der Studie ebenfalls zu den liberalsten weltweit: Gerade einmal 15 Prozent halten Schwangerschaftsabbrüche für "moralisch inakzeptabel". Nur Schweden (5 Prozent) und Frankreich (11 Prozent) sind bei diesem Thema noch liberaler eingestellt. Zum Vergleich: In Ländern wie Indonesien (93 Prozent), Nigeria (86 Prozent), Kenia (81 Prozent) und Brasilien (73 Prozent), aber auch in den USA (47 Prozent) ist die Ablehnung deutlich stärker ausgeprägt.

Grundlage der internationalen Vergleichsstudie sind nach Angaben der Pew-Forscher mehrere repräsentative Erhebungen aus der ersten Jahreshälfte 2025. Dabei wurden mehrere Zehntausend Menschen befragt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.