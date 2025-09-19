IOC-Entscheidung

Die damalige Biathlon-Staffel in Sotschi: V.l.n.r Simon Schempp), Erik Lesser, Arnd Peiffer und Daniel Boehm. (Kay Nietfeld/dpa)

Das teilte die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees nach einer Sitzung in Mailand mit. Grund ist die endgültige Disqualifizierung der damals siegreichen russischen Mannschaft, von der ein Mitglied des Dopings überführt wurde. Silber geht demnach an Österreich und Bronze an Norwegen.

Die deutsche Staffel mit Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer und Simon Schempp war damals knapp hinter der russischen Mannschaft auf Platz zwei gelandet. Der gedopte russische Biathlet war lange juristisch gegen seine Disqualifikation vorgegangen, scheiterte damit aber im Mai endgültig.

