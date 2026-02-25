Tagung der Deutschen Bischofskonferenz in Würzburg (Daniel Löb / dpa / Daniel Löb)

Auf ihrer Tagung in Würzburg nahm die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz die Satzung der künftigen Synodalkonferenz an. Jetzt fehlt noch die Zustimmung des Vatikans. Die Synodalkonferenz ist eine Art Fortsetzung des Synodalen Wegs. Ihn hatte die Bischofskonferenz und das Zentralkomitee der deutschen Katholiken gemeinsam organisiert. Ziel war es unter anderem, nach den Erschütterungen durch die Missbrauchsskandale in der Kirche Reformen anzustoßen. Unter den Bischöfen ist dieser Weg umstritten, vor allem konservative Kräfte sind skeptisch.

