Wintersport Deutsche Bob-Teams auch heute siegreich in Cortina
Beim Weltcup-Auftakt in Cortina d'Ampezzo haben die deutschen Bob-Piloten Siege eingefahren: Olympiasiegerin Laura Nolte gewann mit Anschieberin Deborah Levi im Zweierbob. Johannes Lochner setzte sich im Vierer durch.
Auf der neuen Olympiabahn ließen Lochner und sein Team Rekordweltmeister Francesco Friedrich (ebenfalls Deutschland) wie schon im Zweier-Rennen am Vortag nur Platz zwei. Auch Nolte war gestern bereits siegreich im Mono-Bob.
Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.