Wintersport
Deutsche Bob-Teams auch heute siegreich in Cortina

Beim Weltcup-Auftakt in Cortina d'Ampezzo haben die deutschen Bob-Piloten Siege eingefahren: Olympiasiegerin Laura Nolte gewann mit Anschieberin Deborah Levi im Zweierbob. Johannes Lochner setzte sich im Vierer durch.

    Siegerehrung: Sechs Frauen in Winterkleidung stehen auf einem Podium. In der Mitte in gelben Jacken die deutschen Gewinnerinnen.
    Bob-Worldcup in Cortina: Die deutschen Sportlerinnen Deborah Levi und Laura Nolte (Mitte in gelb) bei der Siegerehrung. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Medichini)
    Auf der neuen Olympiabahn ließen Lochner und sein Team Rekordweltmeister Francesco Friedrich (ebenfalls Deutschland) wie schon im Zweier-Rennen am Vortag nur Platz zwei. Auch Nolte war gestern bereits siegreich im Mono-Bob.
    Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.