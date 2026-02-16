Olympische Spiele

Francesco Friedrich und Alexander Schüller (picture alliance / empics / Andrew Milligan)

Die schnellste Zeit im Eiskanal in Cortina d´Ampezzo fuhr Johannes Lochner mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer. Dahinter folgen bereits mit deutlichem Abstand die Duos Adam Ammour und Alexander Schaller sowie Francesco Friedrich und Alexander Schüller. Erst auf dem vierten Rang lag mit dem US-Bob von Frankie del Luca der erste nicht-deutsche Schlitten.

Goldchance für Laura Nolte

Im Monobob der Frauen fällt am Abend die Entscheidung. Nach zwei von vier Läufen liegt die Deutsche Laura Nolte vorne. Die 27 Jahre alte Weltcup-Gesamtsiegerin aus Winterberg hat 0,22 Sekunden Vorsprung auf Elana Meyers Taylor aus den USA. Lisa Buckwitz (Oberhof) liegt auf Rang 6. Der 3. Lauf startet um 19 Uhr, das Finale ab 21:06 Uhr.

