Abu Muhammad al-Dscholani ist als Anführer der HTS der erste Ansprechpartner für Delegationen aus dem Ausland. (IMAGO / ABACAPRESS / Balkis Press)

Das bestätigte das Auswärtige Amt. Demnach führte eine Delegation unter Leitung des Nahostbeauftragten des Auswärtigen Amts, Tunkel, in Damaskus mit al-Dscholani und weiteren hochrangigen HTS-Vertretern Gespräche.

Themen seien der politische Übergangsprozess in Syrien sowie der Schutz von Minderheiten und Frauen gewesen. Außerdem habe die deutsche Delegation bei ihrem Aufenthalt Vertreter von Zivilgesellschaft und Religionsgemeinschaften getroffen und die seit 2012 geschlossene deutsche Botschaft in Damaskus in Augenschein genommen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.