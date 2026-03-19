In der von Forschern aufgestellten Rangliste, kamen die Nordeuropäer das neunte Jahr in Folge auf Platz 1. Die Deutschen sind demzufolge glücklicher als in früheren Jahren. Sie verbesserten sich vom 22. Rang im vergangenen Jahr auf den 17. und überholten damit unter anderem Österreich.
Auf die ersten fünf Plätze schafften es mit Island, Dänemark und Schweden drei weitere nordische Länder. Als Vierter wird Costa Rica geführt. Norwegen, die Niederlande, Israel, Luxemburg und die Schweiz bekleiden die Ränge sechs bis zehn.
Der Weltglücksbericht wird jedes Jahr von einer interdisziplinären Wissenschaftlergruppe um das "Wellbeing Research Centre" der Universität Oxford veröffentlicht. In die Bewertung fließen Faktoren wie die Wirtschaftsleistung eines Landes, Gesundheit, das Freiheitsgefühl, die Großzügigkeit der Menschen und die Wahrnehmung von Korruption ein.
Diese Nachricht wurde am 19.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.