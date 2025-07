Der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert (Michael Kappeler/dpa)

Palästinensische Gemeinschaften würden regelmäßig schikaniert und angegriffen, schrieb Seibert auf der Plattform X. Dies müsse gestoppt werden. Damit reagierte er auf Äußerungen des Leiters des deutschen Vertretungsbüros in Ramallah, Owcza. Dieser hatte kritisiert, dass zunehmende Siedlergewalt zu immer mehr Vertreibungen führe.

Seit dem Terrorangriff der Hamas und anderer terroristischer Gruppen in Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg haben gewalttätige jüdische Siedler ihre Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland ausgeweitet. Immer wieder rücken sie bewaffnet in palästinensische Dörfer vor.

