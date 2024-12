Deutsche Diplomaten wollen heute mit den neuen syrischen Machthabern über die Gestaltung des Übergangsprozesses nach dem Assad-Sturz sprechen. (picture alliance/imageBROKER/Karl-Heinz Spremberg)

Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin mit. Im Mittelpunkt stehe die Gestaltung des Übergangsprozesses. Zudem gehe es um den Schutz der Minderheiten in Syrien.

Im Deutschlandfunk sagte der Bischof der armenisch-orthodoxen Kirche in Damaskus, Nalbandian, seine Glaubensgemeinschaft befürchte derzeit keine Verfolgung. Die neuen Machthaber gäben sich tolerant, das mache Hoffnung auf einen friedlichen Übergang. Zugleich gebe es aber in seiner Gemeinde auch Verunsicherung und Ängste, was die künftige Entwicklung betreffe.

Zuletzt hatten die Islamisten die Auflösung ihrer Kampftruppen und deren Eingliederung in die Armee angekündigt. Die Kämpfer würden dem Verteidigungsministerium unterstellt, erklärte der Anführer der Miliz HTS, Al-Scharaa. Er betonte zudem die Notwendigkeit von Einheit in dem Land, in dem zahlreiche Religionsgemeinschaften und Ethnien leben.

