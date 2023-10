Nach tödlichem Unfall in England

Der Eishockeyspieler Adam Johnson - hier 2022 im Trikot der Augsburg Panther - ist nach einem Unfall bei einem Spiel gestorben. (IMAGO / Beautiful Sports / IMAGO / BEAUTIFUL SPORTS / Goldberg)

Das Thema stehe bei der nächsten Sitzung der Sportlichen Leiter der Klubs auf der Tagesordnung, berichten mehrere Nachrichtenagenturen. Wenn sich alle Klubs einig seien, sei das als Pflichtausrüstung einzuführen, heißt es in einem SID-Bericht.

Am Samstag war der Eishockey-Profi Adam Johnson nach einem tragischen Unfall gestorben. Beim Spiel seines Vereins Nottingham Panthers gegen die Sheffield Steelers erlitt der 29-jährige US-Amerikaner eine schwere Schnittverletzung am Hals durch die Kufe eines Schlittschuhs. Das Spiel wurde abgebrochen. Johnson wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb.

Johnson hatte in der vergangenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga für die Augsburger Panther gespielt.

