Weltmeisterschaft

Damit hat die deutsche Auswahl nun vier von sechs WM-Testspielen verloren. Bundestrainer Kreis zeigte sich dennoch zufrieden. Im ZDF-Sportstudio betonte er, man müsse Fortschritte machen von Phase zu Phase - dann sei man auf dem richtigen Weg.

Bevor das deutsche Team zur WM ins tschechische Ostrava aufbricht, stehen noch zwei weitere Vorbereitungsspiele gegen Frankreich an: am 4. Mai in Wolfsburg und zwei Tage später in Weißwasser. Dann stoßen sowohl die NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San Jose Sharks) als auch die Nationalspieler des deutschen Meisters Eisbären Berlin zum Team.

Starker Gegner beim WM-Auftakt

Beim ihrem WM-Antrittsspiel trifft die deutsche Nationalmannschaft am 10. Mai auf die Slowakei. Bundestrainer Kreis blickt dem erneut schweren Auftaktprogramm aber gelassen entgegen. Ihm seien die starken Teams am Anfang lieber, sagte er. So sei die Mannschaft gleich zum Beginn des Turniers hellwach.

Einen Tag nach dem ersten Vorrundenspiel trifft Deutschland auf die USA. Am 13. Mai steht das Spiel gegen Schweden an.