Obsttheke in einem Supermarkt. (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann)

Der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, Kölsch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, man gehe derzeit nicht von Engpässen bei einzelnen Lebensmitteln aus. Die Lager der Hersteller seien gut gefüllt. Selbst wenn der Iran-Krieg länger andauere und Lieferketten beeinträchtige, ließen sich viele Rohstoffe aus dem Nahen Osten durch Importe aus anderen Regionen ersetzen.

Der BVE-Geschäftsführer wies zugleich darauf hin, dass sich für die Hersteller die Einkaufspreise für zahlreiche Rohstoffe durch veränderte Handelswege und ein knapperes Angebot bereits erhöht hätten. Ob und in welchem Umfang sich dies in den Preisen für die Verbraucher niederschlage, entscheide letztlich der Handel.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.