Statistisches Bundesamt

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, sind die Exporte in die USA im Mai im Vergleich zum Vormonat um 7,7 Prozent gesunken. Der Warenwert betrug demnach 12,1 Milliarden Euro. Das sei der niedrigste Wert seit mehr als drei Jahren. Auch das China-Geschäft schwächelte: Die Ausfuhren in die Volksrepublik sanken den Angaben zufolge um 2,8 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro.

Die EU-Kommission führt zurzeit mit Vertretern der US-Regierung Gespräche über eine künftige Zollregelung. Die US-Regierung hatte zuletzt erklärt, noch bis zum 1. August auf neue Zölle zu verzichten. Ursprünglich hatte Washington eine Frist bis morgen angegeben.

