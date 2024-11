Container im Duisburger Hafen (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Wie der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft mitteilte, lagen die Lieferungen in den ersten drei Quartalen mit 187 Milliarden Euro knapp ein Prozent über dem Vorjahreswert. Die gesamten deutschen Ausfuhren gingen hingegen von Januar bis September um ein Prozent auf rund 1.176 Milliarden Euro zurück.

Die Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Claas-Mühlhäuser, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, die deutschen Exporte in die elf östlichen EU-Länder seien anderthalbmal so hoch wie die deutschen Ausfuhren in die USA. Dies unterstreiche die Bedeutung des europäischen Binnenmarktes für deutsche Unternehmen.

