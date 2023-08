Die Exporte nach Südostasien haben zugenommen. (picture alliance / CHROMORANGE)

Wie ein Sprecher der Außenwirtschaftsagentur des Bundes berichtet, hat Deutschland Waren im Wert von rund 15 Milliarden Euro an die Mitglieder des südostasiatischen Staatenbundes Asean geliefert. Dies entspreche einem Plus von 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Wichtigster Abnehmer sei Singapur, von wo aus viele der Waren in die Nachbarländer transportiert würden, hieß es. Zur "Asean"-Gemeinschaft gehören die Länder Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

