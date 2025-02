In Deutschland ist 2024 wieder mehr Fleisch produziert worden. (Picture Alliance / dpa-Zentralbild / Jan Woitas)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stellten die gewerblichen Schlachtunternehmen 2024 rund 6,9 Millionen Tonnen Fleisch her. Das waren 1,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Fleischwirtschaft, Reiter, sprach von einer Trendwende. Die Verbraucher griffen wieder vermehrt zu Fleisch. Die Investitionen von Landwirtschaft und Fleischwirtschaft in Klimaschutz und Tierschutz zeigten Erfolg.

