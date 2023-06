Basketball-EM

Spaniens Cristina Ouvina und Deutschlands Leonie Fiebich (Virginie Lefour / belga / dpa)

Sie verloren im Viertelfinale gegen Spanien mit 42:67.

Während Spanien am Wochenende in Ljubljana um die Medaillen spielt, muss das deutsche Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis in der Platzierungsrunde zwei Partien gewinnen, um die Teilnahme an einem olympischen Qualifikationsturnier für Paris 2024 zu erreichen. Nächster Gegner ist am Samstag Tschechien.

Das Erreichen des Viertelfinales einer EM war für die deutschen Basketballerinnen ein Erfolg. Zuvor war das nur im Jahr 1997 gelungen.

Diese Nachricht wurde am 23.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.