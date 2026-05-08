Tischtennis-WM

Deutschlands Nummer 1, Sabine Winter, gewann ihre beiden Spiele, auch Ying Han sicherte sich in einem umkämpften Match den Sieg. Junioren-Weltmeisterin Annett Kaufmann verlor dagegen. Im Halbfinale treffen die Deutschen nun auf den Sieger der Partie Ukraine gegen Japan. Bei großen Tischtennisturnieren gibt es kein Spiel um Platz drei, beide Halbfinalverlierer erhalten eine Medaille.
Die deutschen Tischtennis-Herren waren zuvor im Viertelfinale ausgeschieden. Das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf verlor gegen den Olympia-Vierten Japan mit 1:3.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.