Die Triathlon-Frauen auf Hawaii auf der Schwimmstrecke. (Donald Miralle / IRONMAN / dpa )

Anne Haug aus Bayreuth wurde Zweite vor der Heidelbergerin Laura Philipp, die auf Platz drei ins Ziel kam. Es siegte die Britin Lucy Charles-Barclay, die damit auch die diesjährige Triathlon-Weltmeisterin ist.

Die Frauen waren erstmals allein in Hawaii am Start. Die Männer hatten bereits Anfang September in Nizza ihren Weltmeister gekrönt. Die beiden Weltmeisterschaften finden seit diesem Jahr im Wechsel zwischen den beiden Orten statt.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.