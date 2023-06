Die deutschen Spielerinnen bejubeln das Tor zum 2:0. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa )

Die Tore für Deutschland schossen Paulina Krumbiegel und Janina Minge. Das Spiel in Offenbach diente der Vorbereitung für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland, die am 20. Juli beginnt.

Diese Nachricht wurde am 25.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.