Fußball-WM

Alexandra Popp hadert nach einer verpassten Torchance gegen Südkorea. (Sebastian Christoph Gollnow / dpa / Sebastian Christoph Gollnow)

Das Tor für Deutschland erzielte Alexandra Popp (42.). Die Koreanerinnen waren durch Cho So-hyun in Führung gegangen (6.).

Deutschland hätte für das Erreichen der nächsten Runde einen Sieg benötigt. Den Einzug ins Achtelfinale schaffte stattdessen Marokko mit einem 1:0 gegen das bereits qualifizierte Kolumbien. Gegen Marokko hatte das deutsche Team das Auftaktspiel noch mit 6:0 gewonnen. Im zweiten Gruppenspiel unterlag die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg gegen Kolumbien mit 1:2.

Es ist erste Vorrunden-Aus einer deutschen Frauen-Nationalmannschaft bei einer Weltmeisterschaft. Vor vier Jahren in Frankreich scheiterte Deutschland im Viertelfinale an Schweden. 2003 und 2007 holten die DFB-Teams den Titel, was auch dieses Mal das ausgelobte Ziel war.

Voss-Tecklenburg stellt sich vor Mannschaft

Voss-Tecklenburg übernahm nach dem Ausscheiden die Verantwortung. "Dem müssen wir uns stellen, in erster Linie mit meiner Person", sagte sie. Schnelle Konsequenzen zog Voss-Tecklenburg, die im April ihren Vertrag bis 2025 verlängert hatte, jedoch nicht. Im Spiel sei zum Teil eine große Verunsicherung zu spüren gewesen. "Am Ende muss man sagen, hat unsere Leistung nicht ausgereicht. Es ist im Endeffekt zu wenig gewesen", sagte sie nach Abpfiff.

