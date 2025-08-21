Das Turnier mit etwa 200 Teilnehmern ist aus deutscher Sicht gut angelaufen. Sowohl die Männer als auch die Frauen holten sich den Titel im Mannschaftswettbewerb. Insgesamt nehmen Sportler aus mehr als 20 Ländern teil - darunter Indien, Pakistan, Südkorea, Japan, Kanada, Ghana und viele europäische Staaten. Das Turnier geht noch bis Samstag. Die Wettbewerbe sind auch im Livestream zu sehen.
Die mehrfache Weltmeisterin Vanessa Peuker aus Dormagen hatte der Zeitung Die Welt mal ausführlich erklärt, worauf es beim Minigolf ankommt: "Auf Konzentrationsfähigkeit. Schlagtechnik. Beim Minigolf kommt die Bewegung aus dem Oberkörper, die Handgelenke muss man versteifen. Feinmotorik. Und natürlich die Wahl des richtigen Balls. Im Unterschied zum Golf haben wir einen einzigen Schläger für alle Bahnen. Aber mit welchem Ball man spielt, das entscheidet man selbst. Es gibt harte und weiche Bälle, schnelle und langsame. Manche springen fast wie Flummis, andere gar nicht. Auch die Oberfläche kann ganz unterschiedlich beschaffen sein. Das Ziel bei uns besteht ja darin, den Ball auf jeder Bahn mit einem Schlag einzulochen." Sie ungefähr 300 Bälle, die sie zu Turnieren mitnimmt. "Es gibt auch Spieler, die haben 3.000."
Diese Nachricht wurde am 21.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.