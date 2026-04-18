WM-Qualifikation

Deutsche Fußballerinnen spielen nur 0:0 in Österreich

Die deutschen Fußballerinnen haben erstmals in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien nicht gewonnen. Das Nationalteam von Bundestrainer Christian Wück kam in Ried gegen Gastgeber Österreich nicht über ein 0:0 hinaus. Zudem sah Janina Minge in der 79. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.