WM-Qualifikation Deutsche Fußballerinnen spielen nur 0:0 in Österreich
Die deutschen Fußballerinnen haben erstmals in der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien nicht gewonnen. Das Nationalteam von Bundestrainer Christian Wück kam in Ried gegen Gastgeber Österreich nicht über ein 0:0 hinaus. Zudem sah Janina Minge in der 79. Minute nach einer Notbremse die Rote Karte.
Zuvor hatte es für die DFB-Auswahl auf dem Weg zum Turnier im kommenden Jahr in Südamerika drei Siege gegeben. Vor der nächsten Begegnung am 5. Juni in Köln gegen Norwegen liegt Deutschland in der Qualifikationsgruppe weiterhin mit einem Punkt vor den Skandinavierinnen an der Spitze.
Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.