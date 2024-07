Vor Olympia

Die deutschen Handballer haben in Dortmund gegen Frankreich gewonnen. Hier setzt Tim Hornke zum Torwurf an. (picture alliance / Marco Wolf / Marco Wolf)

In der Dortmunder Westfalenhalle siegte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 35:30 (19:15). Beste Werfer waren Franz Semper und Tim Hornke mit je fünf Toren.

Zuvor hatten die DHB-Frauen mit 31:36 (17:20) gegen Brasilien verloren. Am kommenden Wochenende stehen für die DHB-Teams die letzten beiden Testspiele vor dem Saison-Höhepunkt in Paris an. Die Männer treffen in Stuttgart auf Ungarn und Japan. Die Frauen spielen an gleicher Stelle gegen Ungarn und Brasilien.

Bei den Olympischen Spiele sind die deutschen Männer in der Gruppe A. Dort treffen sie auf Schweden, Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.