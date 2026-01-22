EM in Skandinavien
Deutsche Handballer treffen heute auf Portugal

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft heute zum Auftakt der EM-Hauptrunde auf Portugal. Mit einem Sieg im dänischen Herning kann die Auswahl von Bundestrainer Gislason einen weiteren Schritt Richtung Halbfinale machen.

    Handball-Nationalspieler Renars Usincs bei einem Sprungwurf.
    Handballer Renars Uscins gehört bei der EM zu den wichtigen Größen im deutschen Team. (picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS / Kenny Beele)
    Im WM-Viertelfinale vor einem Jahr hatte das deutsche Team mit 30:31 nach Verlängerung verloren. Insgesamt spricht die Bilanz aber für das DHB-Team: In 20 Spielen ging Deutschland 16 Mal als Sieger vom Parkett.
    Weitere Gruppengegner sind am Samstag Norwegen, am Montag Olympiasieger Dänemark und am Mittwoch Titelverteidiger Frankreich. Deutschland, Portugal und Frankreich starten mit je zwei Punkten in die schwere Hauptrunde.
