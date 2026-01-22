EM in Skandinavien

Im WM-Viertelfinale vor einem Jahr hatte das deutsche Team mit 30:31 nach Verlängerung verloren. Insgesamt spricht die Bilanz aber für das DHB-Team: In 20 Spielen ging Deutschland 16 Mal als Sieger vom Parkett.
Weitere Gruppengegner sind am Samstag Norwegen, am Montag Olympiasieger Dänemark und am Mittwoch Titelverteidiger Frankreich. Deutschland, Portugal und Frankreich starten mit je zwei Punkten in die schwere Hauptrunde.
Diese Nachricht wurde am 22.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.