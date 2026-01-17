Europameisterschaft

Die deutsche Nationalmannschaft will nach ihrem Auftaktsieg heute gegen Serbien nachlegen. (Darius Simka / dpa )

Nach dem 30:27-Auftaktsieg könnte das deutsche Team im dänischen Herning mit einem weiteren Erfolg einen großen Schritt Richtung Hauptrunde machen. Die Serben hatten ihr erstes Match mit 27:29 gegen Spanien verloren. Sollten die Spanier heute (18 Uhr) auch gegen Österreich gewinnen und Deutschland Serbien schlagen, wäre der Einzug in die Hauptrunde für Spanien und Deutschland perfekt. Zehnmal trafen die Deutschen bei Handball-Welt- und Europameisterschaften auf ein serbisches Team. Eine Niederlage für den DHB hat es dabei noch nie gegeben.

Weiterer Gruppengegner der DHB-Auswahl ist Spanien (19. Januar, 20.30 Uhr). Die zwei besten Teams jeder Vorrundengruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Titelverteidiger ist Frankreich. Die Dänen sind amtierender Weltmeister und Olympiasieger.

Gespielt wird in insgesamt drei Ländern - in Dänemark, Schweden und Norwegen. Das EM-Finale findet am 1. Februar statt.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.