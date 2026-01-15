Europameisterschaft

Im dänischen Herning geht es sofort um wichtige Punkte. Die beiden besten Mannschaften erreichen die Hauptrunde, weitere Gruppengegner der DHB-Auswahl sind Serbien und Spanien.
Deutschland gehört zum erweiterten Favoritenkreis. Die deutlich verjüngte Mannschaft von Bundestrainer Gislason hatte in der Vorbereitung zwei Siege gegen Vize-Weltmeister Kroatien eingefahren. Die größten Chancen werden Titelverteidiger Frankreich und Gastgeber Dänemark zugerechnet. Die Dänen sind amtierender Weltmeister und Olympiasieger, sie stellen außerdem mit Matthias Gidsel von Füchse Berlin den Welthandballer.
Das EM-Finale findet am 1. Februar statt.
