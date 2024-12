Spielszene der Begegnung Island-Deutschland (Marco Wolf/dpa)

Das Team von Bundestrainer Gaugisch gewann das letzte Vorrundenspiel in Innsbruck gegen Island mit 30:19. Im nächsten Spiel geht es am Donnerstag in Wien gegen die Schweiz. Weitere Gegner sind der Olympia-Dritte Dänemark, Olympiasieger Norwegen sowie Slowenien.

