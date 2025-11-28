Stuttgart Deutsche Handballerinnen gewinnen bei der WM gegen Uruguay
Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Außenseiter Uruguay mit 38:12 durch. Zum Auftakt hatte es ein 32:25 gegen Island gegeben.
Vor 5.527 Zuschauern in Stuttgart waren die Rückraumspielerinnen Nieke Kühne und Nina Engel mit jeweils sieben Toren beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die damit 4:0 Punkte auf dem Konto und das Weiterkommen bereits sicher hat. Im letzten Vorrundenspiel trifft Deutschland am Sonntag auf Serbien.
