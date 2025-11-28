Stuttgart

Deutsche Handballerinnen gewinnen bei der WM gegen Uruguay

Die deutschen Handballerinnen haben bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land vorzeitig die Hauptrunde erreicht. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe C gegen Außenseiter Uruguay mit 38:12 durch. Zum Auftakt hatte es ein 32:25 gegen Island gegeben.