Die deutschen Handballerinnen Mareike Thomaier und Alina Grijseels freuen sich nach dem Sieg gegen Montenegro über den Einzug ins WM-Viertelfinale. (picture alliance / Marco Wolf / Marco Wolf)

Nach dem Erfolg gegen Montenegro (36:18) haben die Deutschen den Einzug ins Viertelfinale bereits sicher. Als Gruppensieger will die deutsche Mannschaft an ihre guten Leistungen in der Westfalenhalle in Dortmund anknüpfen.

Die Atmosphäre, die bereits nach der Partie gegen Montenegro gelobt wurde, soll auch im Duell mit den Ibererinnen zum Erfolg beitragen. Erstmals im Turnierverlauf wird die Westfalenhalle mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkauft sein. Für Spielerin Alina Grijseels, die bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, ist es ein weiteres Heimspiel. Sie hofft auf die Unterstützung der Fans: "Es geht noch mehr. Mit einer vollen Halle ist es nochmal geiler".

Anpfiff in Dortmund ist um 18.00 Uhr. Im Spiel Norwegen gegen Brasilien entscheidet sich dann am Sonntag, wer als nächstes auf Deutschland trifft.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.