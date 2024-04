Weltweiter Vergleich

Strom in Deutschland ist im weltweiten Vergleich teuer. (IMAGO / Chris Emil JanÃen / IMAGO / Chris Emil Janssen)

Das geht aus einer Untersuchung der Kosten in 147 Staaten hervor, die das Vermittlungsportal Verivox veröffentlicht hat. Wird die unterschiedliche Kaufkraft in den Ländern berücksichtigt, liegt Deutschland auf Platz 21. Teurer ist der Strom unter den europäischen Ländern etwa in Italien oder in Polen, billiger dagegen in Großbritannien und Frankreich.

Bleibt die Kaufkraft unberücksichtigt, rangiert Deutschland auf Platz 9. Am meisten kostet der Strom dann laut der Untersuchung in Sierra Leone, am wenigsten im Iran.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.