Im Mönchengladbacher Hockey-Park trennten sich beide Teams mit einem 1:1. Nach dem Führungstreffer der Engländer durch James Gall (45. Minute) gelang Gonzalo Peillat (52.) nach einer Strafecke der Ausgleich für die DHB-Auswahl.
Mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Polen am Dienstag kann die Mannschaft von Bundestrainer Henning den Einzug in die Vorschlussrunde besiegeln.
Für die deutschen Hockey-Frauen geht es nach dem erfolgreichen Auftaktsieg gegen Frankreich am Montag weiter. Gegner sind die Niederlande.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.