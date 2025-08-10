Hockey-EM
Deutsche Herren-Mannschaft verpasst Sieg gegen England

Die deutschen Hockey-Männer haben bei der Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach den Sieg im zweiten Spiel der Vorrunde verpasst. Nach dem Auftaktsieg gegen Frankreich kam der Weltmeister von 2023 gegen England nicht über ein Unentschieden hinaus.

    Spieler der deutschen Hockey-Nationalmannschaft auf dem Feld
    Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft während des EM-Spiels gegen England (picture alliance / Sipa USA / Focus Images)
    Im Mönchengladbacher Hockey-Park trennten sich beide Teams mit einem 1:1. Nach dem Führungstreffer der Engländer durch James Gall (45. Minute) gelang Gonzalo Peillat (52.) nach einer Strafecke der Ausgleich für die DHB-Auswahl.
    Mit einem Sieg im abschließenden Spiel gegen Polen am Dienstag kann die Mannschaft von Bundestrainer Henning den Einzug in die Vorschlussrunde besiegeln.
    Für die deutschen Hockey-Frauen geht es nach dem erfolgreichen Auftaktsieg gegen Frankreich am Montag weiter. Gegner sind die Niederlande.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.