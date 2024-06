Bundesaußenministerin Baerbock und Israels Außenminister Katz (Hannes P. Albert/dpa)

Die Unterstützung für den Libanon wird um 18 Millionen erhöht, wie Bundesaußenministerin Baerbock bei ihrem Besuch in Jerusalem erklärte. Sie warnte zudem vor einem Flächenbrand in Nahost. Die Lage zwischen Israel und dem Libanon drohe in einen weiteren Krieg zu eskalieren, der tausende Leben fordern würde. Baerbock rief die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen auf, dem vorliegenden Friedensplan zuzustimmen und alle israelischen Geiseln freizulassen. Nur eine politische Lösung könne das Leid der Menschen in Gaza beenden und Israelis wie Palästinensern dauerhaft Sicherheit bringen.

Bei ihrem Besuch traf Baerbock in Ramallah den palästinensischen Ministerpräsidenten Mustafa und anschließend in Jerusalem den israelischen Außenminister Katz. Geplant ist auch ein Treffen mit dem libanesischen Ministerpräsidenten Mikati in Beirut.

