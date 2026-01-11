Heidelberg
Deutsche Hockey-Männer verpassen Finale bei Hallen-EM - heute Spiel um Platz drei

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Hallen-Europameisterschaft in Heidelberg das Finale verpasst. Die Mannschaft der Bundestrainer Jan-Philipp Rabente und Matthias Witthaus unterlag am Samstagabend Polen mit 3:4 (0:1). Damit steht Polen gegen Österreich im Finale.

    Ein Hockeyspieler in pinkem Trikot und mit Kapitänsbinde in Deutschland-Farben hocket enttäucht auf dem Boden einer Sporthalle. Er hat einen Hockey-Schläger in der Hand.
    Hallenhockey-Europameisterschaft: Anton Boeckel nach der Niederlage gegen Polen im Halbfinale. (IMAGO / foto2press / IMAGO / Oliver Zimmermann)
    Deutschland spielt heute am frühen Nachmittag gegen Spanien um Platz drei. Die Mannschaft galt bei dem Turnier als einer der Favoriten. Die vergangene Ausgabe der Hallen-EM hatte das DHB-Team 2024 in Belgien gewonnen, im Februar 2025 war Deutschland zudem Hallen-Weltmeister geworden.
    Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.