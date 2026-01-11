Heidelberg Deutsche Hockey-Männer verpassen Finale bei Hallen-EM - heute Spiel um Platz drei
Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Hallen-Europameisterschaft in Heidelberg das Finale verpasst. Die Mannschaft der Bundestrainer Jan-Philipp Rabente und Matthias Witthaus unterlag am Samstagabend Polen mit 3:4 (0:1). Damit steht Polen gegen Österreich im Finale.
Deutschland spielt heute am frühen Nachmittag gegen Spanien um Platz drei. Die Mannschaft galt bei dem Turnier als einer der Favoriten. Die vergangene Ausgabe der Hallen-EM hatte das DHB-Team 2024 in Belgien gewonnen, im Februar 2025 war Deutschland zudem Hallen-Weltmeister geworden.
Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.