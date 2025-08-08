Europameisterschaft

Bei den Olympischen Spielen in Paris hatten es die deutschen Hockey-Männer bis ins Finale geschafft. (Aijaz Rahi/AP/dpa)

Das Turnier wird bereits zum dritten Mal im Mönchengladbacher Hockey-Park ausgetragen und zum zweiten Mal in Serie. Weitere Gruppengegner sind England und Polen. Die deutsche Mannschaft ist aktueller Weltmeister um mit acht EM-Titeln Rekordsieger. Vier der vergangenen fünf Turniere gewann allerdings Olympiasieger Niederlande.

Die DHB-Auswahl der Damen trifft im ersten Spiel am Samstag ebenfalls auf Frankreich. Zudem treten die deutschen Damen in der Vorrunde noch gegen Rekordsieger Niederlande und Irland an.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.