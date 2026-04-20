Russischer Geheimdienst

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Dies berichten russische Staaatsmedien unter Berufung auf den Geheimdienstes FSB. Die Festnahme ereignete sich demnach in der Stadt Pjatigorsk in der Kaukasus-Region Stawropol. Die 1969 geborene Frau soll einen selbstgebauten Sprengsatz in ihrem Rucksack getragen haben. Sie sei von einer Person aus einem zentralasiatischen Land im Auftrag der Ukraine für die Vorbereitung des Anschlags ausgebildet worden, hieß es weiter. Ziel sei eine Einrichtung der russischen Strafverfolgungsbehörden in der Stadt gewesen. Die Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.