"Golbal Gateway"

Die Initiative bleibe weit hinter ihren Möglichkeiten zurück, sagte der Außenwirtschaftschef der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Treier, der Nachrichtenagentur Reuters. Es brauche bessere Rahmenbedingungen und niedrigere Hürden vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen. Sonst werde die vor vier Jahren ins Leben gerufene EU-Initiative keine Alternative zu Chinas Projekt "Neue Seidenstraße".

Mit "Global Gateway" wollte die EU früheren Angaben zufolge erreichen, dass zwischen 2021 und 2027 insgesamt 300 Milliarden Euro investiert werden, die Hälfte davon in Afrika. Ziel ist es auch, die Abhängigkeit vieler Schwellen- und Entwicklungsländer von chinesischen Investitionen zu verringern.

