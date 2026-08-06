Monatsbilanz

Im Maschinenbau gab es viele neue Großaufträge. (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

Das Neugeschäft wuchs im Vergleich zum Vormonat um 3,1 Prozent an, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Zunächst war mit einem geringeren Plus gerechnet worden. Als Grund für den stärkeren Anstieg gelten neue Großaufträge vor allem im Maschinenbau und in der Elektronik. Auch die Automobilindustrie verzeichnete mehr Aufträge.

Die weiter hohen Ölpreise, die volatile Lage in der Straße von Hormus und die derzeit niedrigen Pegelstände der großen deutschen Flüsse gelten aber weiter als Risikofaktoren für die wirtschaftliche Entwicklung.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.