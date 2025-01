Statistisches Bundesamt

Deutsche Industrieproduktion steigt überraschend stark - auch Exporte ziehen an

Die Industrieproduktion in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts überraschend stark gestiegen. Im November legte die Fertigung in den Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes nach zwei Rückschlägen in Folge um 1,5 Prozent im Monatsvergleich zu, teilte die Behörde mit.