Erst gewann die Frauen-Auswahl das Endspiel gegen Weltmeister Neuseeland mit 4:0, dann zogen die Männer durch einen 3:1-Finalsieg gegen Italien nach. Nele Schmalenbach sagte nach dem Sieg, die World Games zu gewinnen, sei der größte Traum, den man in ihrem Sport haben könne.
Das deutsche Ultimate-Frisbee-Team verpasste am neunten Wettkampftag der World Games die Bronzemedaille. Im kleinen Finale gegen Frankreich unterlag Deutschland mit 10:13.
Die World Games 2029 finden in Karlsruhe statt. Die Spiele sind der wichtigste Wettbewerb für nicht-olympische Sportarten.
Diese Nachricht wurde am 16.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.