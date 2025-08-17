Chengdu
Deutsche Kanu-Polo-Teams holen Doppel-Gold bei den World Games

Die deutschen Kanu-Polo-Teams haben am vorletzten Tag der World Games im chinesischen Chengdu zweimal Gold geholt.

    Nele Schmalenbach im Finale des Kanu-Polo-Wettbewerbs bei den World Games. Sie sitzt in einem schwarzen Kanu und hat einen Ball in der Hand.
    Nele Schmalenbach im Finale des Kanu-Polo-Wettbewerbs bei den World Games in China. (picture alliance / Xinhua News Agency / Li Jianan)
    Erst gewann die Frauen-Auswahl das Endspiel gegen Weltmeister Neuseeland mit 4:0, dann zogen die Männer durch einen 3:1-Finalsieg gegen Italien nach. Nele Schmalenbach sagte nach dem Sieg, die World Games zu gewinnen, sei der größte Traum, den man in ihrem Sport haben könne.
    Das deutsche Ultimate-Frisbee-Team verpasste am neunten Wettkampftag der World Games die Bronzemedaille. Im kleinen Finale gegen Frankreich unterlag Deutschland mit 10:13.
    Die World Games 2029 finden in Karlsruhe statt. Die Spiele sind der wichtigste Wettbewerb für nicht-olympische Sportarten.
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.